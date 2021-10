Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti en mauvaise posture pour cette révélation de Ligue 1 ?

Publié le 14 octobre 2021 à 23h30 par A.C.

Très performant avec l’AS Monaco et l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni aurait tapé dans l’œil de nombreux gros clubs européens, dont le Real Madrid.

Après avoir dominé l’Europe pendant trois ans, le Real Madrid se reconstruit peu à peu, avec Florentino Pérez qui semble avoir fixé un cap précis. Le président madrilène souhaiterait en effet renouveler en profondeur l’effectif, laissant partir les anciennes gloires et misant sur des jeunes stars à fort potentiel, comme Kylian Mbappé. Avant de s’attaquer au prodige du Paris Saint-Germain, le Real Madrid a choisi de miser sur Eduardo Camavinga, qui a réalisé des débuts prometteurs et pourrait bien pousser Carlo Ancelotti à insister avec la filière française...

Allegri prêt à tout pour Tchouaméni