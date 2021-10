Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a lâché une bombe en interne !

Publié le 14 octobre 2021 à 21h15 par A.M.

Alors que QSI a injecté 171M€ dans le capital du PSG, la presse espagnole y a vu une stratégie afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Mais visiblement, sa décision est prise.

Cet été, Kylian Mbappé voulait partir. L'attaquant français l'a lui-même révélé, mais le PSG a repoussé toutes les offres du Real Madrid. Mais le contrat du Champion du monde s'achève en juin prochain, et dès le 1er janvier il sera libre de discuter avec le club de son choix afin de s'y engager pour la saison prochaine. Le Real Madrid va donc revenir à la charge, mais le PSG n'a pas l'intention d'abandonner et tentera de le convaincre de prolonger son bail. D'ailleurs, la presse espagnole est persuadée que l'augmentation de capital réalisée par QSI, et estimée à 171M€ selon Le Parisien, fait partie de la stratégie du PSG pour offrir un pont d'or à Kylian Mbappé.

«Sa décision est prise depuis longtemps et rien ne le fera changer»