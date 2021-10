Foot - PSG

PSG : Le Qatar prend une énorme décision à 171 M€ !

Publié le 14 octobre 2021 à 14h10 par H.G.

Alors que le PSG a fait face à de lourdes pertes en raison du passage de la pandémie de Covid-19, l’actionnaire majoritaire du club a décidé de prendre les choses en main.

Aucun club européenne n’a été épargné par le passage de la pandémie de Covid-19. En effet, tous ont perdu des revenus au cours des derniers mois, ce qui en a mis certains dans un grand embarras financier, à l’image du FC Barcelone qui rencontrait déjà des difficultés financières avant cela. Le PSG a aussi été touché par cette situation dans la mesure où il a perdu 125 M€ selon les comptes officiels du club dévoilés le 30 juin 2020. Néanmoins, QSI se serait chargé de tout rééquilibrer…

QSI a injecté 171 M€ dans le capital du PSG