PSG - Malaise : La Ligue 1 à l’origine des problèmes de Neymar ?

Publié le 14 octobre 2021 à 4h30 par T.M.

Actuellement, Neymar traverse des moments très compliqués. Et pour le joueur du PSG, les problèmes pourraient bien venir du championnat de France. Explications.

Les temps sont visiblement durs pour Neymar. Alors que le joueur du PSG n’a plus son niveau d’auparavant, sa condition mentale fait énormément parler suite à ces dernières déclarations. Le Brésilien a-t-il encore envie de jouer au football ? La question se pose et certains essayent d’apporter des réponses concernant ce passage à vide de Neymar. Et l’une des réponses est notamment la Ligue 1. En effet, ce mercredi, pour L’Equipe , un proche du Parisien a expliqué : « Je sais qu’il supporte mal le traitement dont il fait l’objet en France, avec des fautes et des provocations constantes ».

« Il souffre »