PSG - Malaise : Thiago Silva en rajoute une couche sur le cas Neymar…

Publié le 13 octobre 2021 à 14h45 par Th.B.

Ancien coéquipier de Neymar au PSG, Thiago Silva demande aux médias d’arrêter de constamment critiquer la star parisienne pour ce qu’elle dit et fait hors des terrains et particulièrement au sujet de sa déclaration à propos de son avenir après le Mondial 2022…

Ces derniers jours, à l’occasion d’un documentaire sur sa propre personne mené à bien par le média DAZN , Neymar s’est livré sur plusieurs aspects de sa carrière et notamment de sa grave blessure au Mondial 2014 qui aurait pu l’handicaper à vie si le contact avait eu lieu à deux centimètres de différence ou encore son rapport vis-à-vis du football. Le numéro 10 du PSG, qui a prolongé son contrat en mai dernier pour qu’il soit lié au Paris Saint-Germain jusqu’à l’été 2025 avec une option pour une année supplémentaire, a également fait savoir qu’il n’aura pas la force mentale afin de continuer (en sélection seulement ?) après le Mondial prévu au Qatar pour la fin de l’année 2022. Une déclaration qui a forcément agité la presse brésilienne qui ne cesse d’en parler. De quoi permettre à Thiago Silva, son compatriote et ancien coéquipier du PSG qu’il côtoie toujours avec la Seleçao , de voler à son secours une première lors d’une Story Instagram publiée très tôt mardi matin. Avant d’en rajouter une couche plus tard dans la journée.

«Vous semblez oublier ce qu'il a fait sur terrain pour vous concentrer sur d'autres choses pas intéressantes»