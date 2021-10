Foot - PSG

PSG : La révolution peut débuter pour Mauricio Pochettino !

Publié le 13 octobre 2021 à 4h30 par T.M.

Ça y est, Sergio Ramos va enfin pouvoir rejouer avec le PSG. De quoi occasionner un grand changement dans l’esprit de Mauricio Pochettino ?

Cet été, Leonardo a profité d’une énorme occasion sur le marché des transferts, en récupérant Sergio Ramos, qui était libre. N’ayant pas prolongé avec le Real Madrid, l’Espagnol a ainsi posé ses valises, où il n’a toutefois pas encore joué. En effet, depuis son arrivée dans la capitale française, Ramos doit gérer quelques pépins physiques, mais cela devrait rapidement être de l’histoire ancienne. En effet, l’ancien du Real Madrid serait enfin opérationnel et Mauricio Pochettino l’aurait à disposition pour la prochaine rencontre de Ligue 1 face à Angers.

Vers un changement de système ?

Désormais, on pourrait donc enfin voir Sergio Ramos sous le maillot du PSG. Et cela pourrait s’accompagner d’un grand changement concernant l’organisation de Mauricio Pochettino. Depuis le début de la saison, l’entraîneur argentin tâtonne concernant son dispositif. Mais avec Ramos, cela pourrait enfin être réglé puisque cela pourrait marquer le début d’un schéma à 3 centraux, avec Ramos, Kimpembe et Marquinhos. Cela donnera ainsi l’opportunité au PSG de jouer dans un 5-2-3, avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi sur les côtés, Verratti et Gueye dans l’entrejeu et les 3 fantastiques que sont Neymar, Mbappé et Messi devant.