PSG - Malaise : Une grosse division en coulisses pour Sergio Ramos ?

Publié le 14 octobre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas effectué ses débuts avec le PSG, l’international espagnol se heurterait pour l’instant au staff parisien dans la perspective de faire ses grands débuts.

Présent depuis juillet dans l’effectif du PSG, Sergio Ramos n’a toujours pas pris part à la moindre minute de jeu avec le club de la capitale en raison de ses pépins physiques aux mollets. Et visiblement, malgré quelques échos positifs parus en Espagne, l’ancien joueur du Real Madrid est encore loin d’effectuer ses premiers pas sous la tunique du club francilien dans la mesure où Le Parisien indique ce jeudi que le natif de Camas pourrait faire ses premiers pas contre le LOSC le 29 octobre s’il participe enfin à une semaine complète avec le groupe à l’entrainement. Telle serait la condition pour le staff du PSG, et cela provoquerait une certaine division avec le joueur.

Le staff se montre très prudent acec Sergio Ramos