PSG - Malaise : Critiqué, Neymar peut compter sur un grand nom de l’ère QSI !

Publié le 14 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Ex-compère de Neymar lorsqu’il évoluait au PSG, Thiago Silva a tout de même pris la défense de son compatriote qui ne cesse d’être la cible des critiques dans la presse brésilienne notamment.

Certes, Neymar a prolongé son contrat en mai dernier avec le PSG qui le lie à présent au club de la capitale jusqu’en juin 2025 avec notamment une option pour une année supplémentaire. Cependant, plus le temps passe, plus la star auriverde sent un poids néfaste sur ses épaules et un climat délétère autour de sa personne et notamment au Brésil dans la presse et dans l’opinion publique lorsqu’il évolue avec la Seleçao . De quoi l’inciter à prendre la parole et à révéler qu’il ne se sentait pas d’attaque pour continuer après le Mondial 2022, ne sentant plus un rapport au football aussi fort qu’avant. Une sortie qui n’a pas manqué de faire une nouvelle fois réagir au Brésil, au grand dam de Thiago Silva qui après avoir pris la défense de Neymar sur Instagram , en a fait de même pour son ancien coéquipier lorsqu’il évoluait au PSG.

« On ne le critique pas en fonction de ce qu’il fait sur le terrain, mais en dehors de celui-ci »