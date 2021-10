Foot - PSG

PSG - Malaise : Olivier Giroud revient sur les tensions avec Kylian Mbappé !

Publié le 13 octobre 2021 à 15h15 par T.M.

Avant l’Euro, c’était tendu entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Une affaire évoquée ce mercredi par l’attaquant du Milan AC.

Cet été, l’équipe de France a loupé le coche lors de l’Euro. Pour les hommes de Didier Deschamps, ce tournoi ne s’est pas déroulé de la meilleure des manières alors que le groupe avait notamment fait l’objet de certaines tensions en interne. Cela a notamment été le cas entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. En effet, lors de la préparation de l’Euro, l’actuel attaquant du Milan AC avait fait part de son malaise, expliquant qu’il n’était pas souvent servi. Une attaque visiblement dirigée vers Mbappé.

« Je n'avais pas l'intention d'être dur avec qui que ce soit »