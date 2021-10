Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouveau coup dur pour Sergio Ramos !

Publié le 14 octobre 2021 à 10h45 par H.G. mis à jour le 14 octobre 2021 à 10h49

Alors qu’il a été avancé que Sergio Ramos pourrait effectuer ses débuts au PSG contre l’OM dans un peu plus d’une semaine, cette deadline ne devrait pas être respectée.

Arrivé cet été au PSG après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos s’attendait sans doute à connaitre de meilleurs débuts dans la capitale française. Et pour cause, présent depuis juillet dans l’effectif parisien, l’international espagnol n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu avec les hommes entraînés par Mauricio Pochettino. Freiné par des soucis aux mollets, le natif de Camas s’entraine toujours en marge de ses coéquipiers, voyant ainsi la date de ses débuts être constamment repoussée.

Début contre le LOSC le 29 octobre ?