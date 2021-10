Foot - PSG

PSG - Malaise : La terrible confidence du Real Madrid sur Sergio Ramos en privé...

Publié le 13 octobre 2021 à 21h45 par A.M.

Toujours attendu dans le groupe du PSG, Sergio Ramos va encore patienter pour faire ses grands débuts avec le club de la capitale. Et la situation ne surprendrait pas le Real Madrid.

Arrivé cet été au PSG, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le maillot parisien. Une situation qui commence à inquiéter, d'autant plus que les débuts du défenseur espagnol était espéré vendredi contre Angers. Finalement, il ne devrait toujours pas faire partie du groupe de Mauricio Pochettino. Un nouveau report qui jette un froid sur la santé de Sergio Ramos, opéré du genou il y a quelques mois, et qui a subi plusieurs pépins musculaire depuis son arrivée au PSG. Au Real Madrid, on aurait d'ailleurs vu venir ce problème...

«Le genou de Sergio Ramos serait en bien plus mauvais état qu'on ne le pensait»