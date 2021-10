Foot - PSG

PSG/Real Madrid : Mbappé, Benzema... Giroud lâche ses vérités sur les polémiques en Bleus !

Publié le 13 octobre 2021 à 19h30 par A.M.

Alors qu'il semble avoir perdu sa place en équipe de France, Olivier Giroud est revenu sur les polémiques qu'il a connues en Bleus avec Karim Benzema et Kylian Mbappé.

Deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, Olivier Giroud fait partie des principales victimes du renouveau lancé par Didier Deschamps. En effet, depuis l'Euro, l'attaquant de l'AC Milan n'est plus convoqué en Bleus, et du haut de ses 35 ans, l'ancien Montpelliérain a peut-être dit adieu à sa carrière internationale alors qu'il n'était qu'à 5 buts du record de Thierry Henry. Toutefois, ces derniers mois ont été marqués par sa relation avec Kylian Mbappé. En effet, Olivier Giroud s'était plaint après un match amical de l'individualisme de l'attaquant du PSG, ce qui avait engendré une petite polémique. « Je vais vous dire la vérité : le soir même, j'étais enragé, mais deux jours après, je n'y pensais plus. Je me suis expliqué avec lui, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, et après c'était terminé. C'est sûr que ça a traîné au niveau de la presse, des gens, il y avait toujours cette ombre au-dessus de la tête de l'équipe, mais ce n'était plus un problème pour nous », expliquait récemment Kylian Mbappé à ce sujet. Une vision partagée par Olivier Giroud.

«Nous avons eu une conversation entre adultes et ce n'était pas un problème»

Dans un entretien accordé au Guardian , l'ancien attaquant de Chelsea et Arsenal met ainsi les choses au point concernant sa relation avec Kylian Mbappé : « C'était une si petite chose. Mbappé était un peu contrarié pendant quelques jours même si je lui ai expliqué que je ne le pointais pas du doigt. Je n'avais pas l'intention d'être dur avec qui que ce soit. Je venais de répondre à une question où un journaliste me disait après le match: 'Oh, tu as été très discret mais tu as marqué deux buts.' C'est toujours comme s'ils (les médias) essayaient de me faire chier. J'ai juste répondu: 'Ouais, peut-être qu'on aurait pu se trouver d'une manière différente.' C'est tout. Les médias ont essayé de gonfler la chose et de dire que cela a ruiné l'atmosphère au sein de l'équipe. Mais allez ! Nous avons eu une conversation entre adultes et ce n'était pas un problème ». Mais Olivier Giroud ne s'arrête pas là.

«Toute ma carrière en équipe nationale, ils m'ont opposé à Benzema»