PSG - Malaise : L’arrivée de Lionel Messi au PSG décisive pour Neymar ?

Publié le 13 octobre 2021 à 12h15 par T.M.

Alors que le visage actuel affiché par Neymar en inquiète plus d’un, l’arrivée de Lionel Messi au PSG pourrait bien permettre de tout changer pour le Brésilien.

En 2017, le PSG n’avait pas hésité à lâcher 222M€ pour recruter Neymar. Toutefois, aujourd’hui, ce Neymar là est bien loin. D’ailleurs, le niveau actuel de l’international brésilien inquiète. Pour L’Equipe , un proche du Parisien qui l’a connu à Barcelone a dressé un terrible constat, lâchant : « Je le vois moins investi, moins heureux depuis la finale perdue de Ligue des Champions. Il est loin du Neymar enthousiaste, épanoui et accessible que je fréquentais à Barcelone ».

Un Neymar retrouvé grâce à Messi ?