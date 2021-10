Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse explication entre Leonardo et Neymar après ses propos chocs !

Publié le 13 octobre 2021 à 8h15 par T.M.

Alors que Neymar a annoncé que la Coupe du monde 2022 au Qatar pourrait être sa dernière, cela aurait interpellé au sein du PSG. Au point d’obliger le Neymar à rassurer Leonardo.

Depuis quelques jours, des déclarations de Neymar font énormément parler. En effet, à l’occasion d’un documentaire pour DAZN , le joueur du PSG a fait une sortie remarquée sur son avenir… avec le Brésil. A l’approche du Mondial 2022 au Qatar, Neymar a lâché : « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’ai encore assez de force spirituelle pour continuer à jouer au football ». Si Neymar parle de son avenir avec le Brésil, certains s’inquiètent concernant un possible impact sur la suite de sa carrière avec le PSG, alors qu’il vient de prolonger jusqu’en 2025 avec une année en option.

La mise au point de Neymar !