Mercato - PSG : Bientôt une nouvelle star à Paris grâce à Neymar ?

Publié le 13 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Interrogé sur la possibilité de pouvoir jouer éventuellement avec Neymar, Joao Felix a lancé un appel du pied à la star du PSG.

Prolongé en mai dernier par le PSG jusqu’en juin 2025, Neymar a donc fixé son avenir avec le club de la capitale, et ce peut-être jusqu’à la fin de sa carrière au plus haut niveau en Europe. Malgré les tentatives du FC Barcelone ces dernières années pour le rapatrier, l’attaquant brésilien ne devrait pas bouger du Parc des Princes, et cela pourrait donner des envies à une star offensive de l’Atlético de Madrid.

« Nous ferions un bon duo avec Neymar »