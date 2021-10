Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès juge les débuts de Lionel Messi au PSG !

Publié le 13 octobre 2021 à 1h45 par A.C.

Arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi ne semble pas encore avoir retrouvé son meilleur niveau.

Certains se demandent quand on verra le vrai visage de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Arrivé lors du dernier mercato estival, le sextuple Ballon d’Or a joué cinq rencontres avec son nouveau club, trois en Ligue 1 et deux en Ligue des Champions. Au total, il n’a toutefois marqué qu’un seul but et ce ratio est très loin de ses standards. D’ailleurs, autour du PSG on se demande déjà comment changer de dispositif pour que Messi puisse être mis dans les meilleures dispositions.

« Il a besoin d’un peu de temps pour se mettre en route, il doit s’habituer à un jeu totalement différent de ce qu’il a connu toute sa carrière avec le Barça »