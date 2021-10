Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'aveu de Javier Pastore sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 12 octobre 2021 à 22h10 par A.M.

Invité à commenter l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Javier Pastore est ravi de cette signature, mais il reconnaît avoir été surpris.

Cet été, le PSG a frappé très fort en recrutant Lionel Messi. Et pourtant, tout semblait bouclé pour sa prolongation au FC Barcelone qui a finalement capoté compte tenu des difficultés financières du club blaugrana . Même le numéro 10 de l'Albiceleste pensait qu'il poursuivrait sa carrière au Barça. Et pourtant, il a rebondi au PSG cet été. Un choix validé par Javier Pastore. Mais l'ancien numéro 27 du PSG reconnaît qu'il a été surpris.

Pastore «surpris» par l'arrivée de Messi au PSG