Mercato - PSG : Neymar reçoit un énorme appel du pied de Joao Felix !

Publié le 12 octobre 2021 à 21h10 par D.M.

Sous contrat avec l'Atlético, Joao Felix n'a pas caché son envie d'évoluer aux côtés de Neymar, actuellement au PSG.

En 2017, le PSG frappait un gros coup en dépensant 222M€ pour s’attacher les services de Neymar. Malheureux au début de son aventure parisienne, l’international brésilien est parvenu à s’intégrer au sein de la capitale et de l’équipe, comme l’atteste sa prolongation de contrat en mai dernier. Lié désormais au PSG jusqu’en 2025 plus une année en option, Neymar continue d’impressionner plusieurs joueurs et notamment Joao Felix.

« Je pense que nous ferions un bon duo »