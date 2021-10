Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va prendre une grande décision !

Publié le 12 octobre 2021 à 19h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé se trouve entre le PSG et le Real Madrid, mais c'est bien lui qui aura le dernier mot pour son avenir.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? C'est la question qui va animer les prochaines semaines dans le monde du football. Et pour cause, l'attaquant français, qui a confirmé avoir réclamé son départ cet été, verra son contrat s'achever en juin prochain au PSG. Et le Real Madrid est plus que jamais à l'affût. Le club madrilène, après avoir proposé plusieurs offres cet été au PSG, aurait déjà prévu de revenir à la charge pour Kylian Mbappé dès le 1er janvier. Et pour cause, s'il ne prolonge pas son contrat, l'attaquant français sera autorisé à négocier avec le club de son choix à cette date en vue de s'y engager libre dans un an.

C'est Mbappé qui aura le dernier mot