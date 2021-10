Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas sur le point de perdre son bras de fer avec Donnarumma ?

Publié le 14 octobre 2021 à 7h45 par A.C.

Excellent la saison dernière, Keylor Navas a vu Gianluigi Donnarumma débarquer au Paris Saint-Germain la saison dernière.

C’est un choix assez particulier, que peu d’entraineurs partagent. Lors du mercato estival, Jorge Sampaoli a réclamé l’arrivée d’une sorte de numéro un-bis à l’Olympique de Marseille, mettant donc en concurrence Pau Lopez et Steve Mandanda. Une situation que l’on retrouve au Paris Saint-Germain, même si l’arrivée de Gianluigi Donnarumma ne semble aucunement liée à Mauricio Pochettino. L’Italien se dispute une place avec Keylor Navas, qui est loin d’avoir le même statut que Mandanda à l’OM, mais qui reste l’un des meilleurs joueurs du PSG la saison dernière... si ce n’est le meilleur. Dans un cas comme dans l’autre la cohabitation semble impossible et l’un finira inexorablement par supplanter l’autre.

Navas définitivement battu par Donnarumma