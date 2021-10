Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une énorme décision avec Sergio Ramos !

Publié le 13 octobre 2021 à 22h10 par A.M.

Alors que Sergio Ramos a quitté le Real Madrid 16 ans après son arrivée, le club merengue aurait retiré son offre de prolongation alors que le défenseur avait accepté l'offre.

Cet été, le Real Madrid a perdu sa charnière centrale avec le transfert de Raphaël Varane à Manchester United, et surtout le départ libre de Sergio Ramos qui s'est engagé avec le PSG. Seul problème, le défenseur espagnol n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le club parisien. Et il semblerait que le Real Madrid s'en doutait. En effet, au micro de l'After Foot, Frédéric Hermel explique que Sergio Ramos avait fini par accepter l'offre de prolongation du club merengue ... mais c'est finalement le Real qui s'est rétracté.

«Le Real lui a dit que l'offre n'était plus valable»