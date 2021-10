Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid craint un coup de tonnerre pour Mbappé !

Publié le 13 octobre 2021 à 19h45 par A.M.

Invité à commenter la situation de Kylian Mbappé, Jorge Valdano estime que tout peut encore arriver dans ce dossier, malgré sa situation contractuelle au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé reste un sujet majeur. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin prochain et il révélait récemment avoir réclamé son départ cet été afin de rejoindre le Real Madrid. Par conséquent, son départ en fin de saison semble inévitable, mais les déclarations de sa mère ainsi que les ambitions du PSG, qui vient de réaliser un énorme mercato, pourrait bien inverser la tendance comme le pense Jorge Valdano, ancien directeur sportif du Real Madrid.

«Tout peut arriver avec Mbappé»