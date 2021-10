Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien du PSG fait passer un message à Ancelotti !

Publié le 13 octobre 2021 à 23h00 par B.C.

Alors qu’il serait notamment dans le collimateur du Real Madrid, Christopher Nkunku s’est dit heureux à Leipzig.

Christopher Nkunku a visiblement effectué le bon choix en quittant le PSG à l’été 2019. N’apparaissant pas comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Thomas Tuchel, le milieu de terrain a pris la direction de Leipzig et s’illustre désormais avec l’écurie allemande. Cette saison, Nkunku a déjà inscrit 9 buts en 10 apparitions, un rendement qui aurait suscité l’attention de plusieurs cadors européens, à l’instar du Real Madrid, de Chelsea ou encore de Manchester City. Cependant, l’ancien joueur du PSG ne semble pas penser à un départ.

« Je me sens très bien à Leipzig »