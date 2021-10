Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision fracassante prise pour cet ancien du PSG ?

Publié le 14 octobre 2021 à 0h30 par A.C.

Ancien du Paris Saint-Germain désormais à la Juventus, Adrien Rabiot pourrait être l’un des gros dossiers du mercato hivernal.

A Turin, on a toujours été fan d’Adrien Rabiot, qui a été un titulaire en puissance avec tous les entraineurs passés par la Juventus récemment. Cela a été le cas de Maurizio Sarri, puis d’Andrea Pirlo et actuellement de Massimiliano Allegri. Ce dernier lui a toutefois adressé un sacré tacle récemment, concernant l'évolution de son jeu depuis son arrivée en Italie. « Si j'étais à la place Rabiot, je serais en colère contre moi-même » avait lancé Allegri en conférence de presse, avant d’affronter Chelsea en Ligue des Champions. « Combien de bons joueurs se sont perdus ? En trois ans passés en Italie, il a très peu marqué, ce n’est pas possible. Cette année, je pense qu'il va améliorer ces détails ». Une sortie qui a commencé à ouvrir la porte à un possible départ de Rabiot, dont le contrat se termine en juin 2023.

Rabiot vendu dès cet hiver !