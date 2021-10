Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une énorme opération envisagée avec… Adrien Rabiot ?

Publié le 12 octobre 2021 à 12h00 par T.M.

Si Massimiliano Allegri est toujours derrière Adrien Rabiot, jusqu’à janvier, les choses peuvent encore changer pour le joueur de la Juventus. Au point de devoir faire ses valises cet hiver ?

A 26 ans, Adrien Rabiot entame sa 3ème saison sous le maillot de la Juventus. Toutefois, jusqu’à présent, les performances de l’international français peuvent encore laisser à désirer. Sur le banc de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri attend d’ailleurs plus de son milieu de terrain. Rabiot sait donc quoi faire, sans quoi sa place à la Juventus pourrait bien être remise en question. Alors que le mercato hivernal approche, un départ pourrait intervenir lors du mois de janvier pour l’ancien joueur du PSG.

Direction le Real Madrid ?