Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour fracassant dans la succession de Mbappé !

Publié le 13 octobre 2021 à 21h15 par A.C.

Alors que Kylian Mbappé s’approche dangereusement de la fin de son contrat, le Paris Saint-Germain commence à se regarder autour pour le remplacer.

Le temps passe et la prolongation de Kylian Mbappé ne semble pas vraiment avancer. Pourtant, le Paris Saint-Germain y croit toujours, comme l’a expliqué récemment Leonardo. « Notre idée, c'est de prolonger le contrat de Mbappé » a expliqué le directeur sportif du PSG, lors d’un évènement organisé dans le nord de l’Italie le 9 octobre dernier. « Notre plan n'a pas changé. Kylian est un joyau, il est absolument parfait pour le PSG, et puis nous avons Kylian, Leo (Messi), Neymar. Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé ». Dès le 25 aout dernier, nous vous révélions toutefois sur le10sport.com qu’au sein du PSG on commence à réfléchir à la succession de Mbappé, notamment avec Erling Haaland du Borussia Dortmund.

Le Napoli devra se serrer la ceinture