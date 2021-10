Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une grosse ouverture pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 13 octobre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Déjà en quête du digne successeur de Kylian Mbappé alors que l’attaquant français arrive au terme de son contrat avec le PSG, le Qatar songe notamment à Robert Lewandowski. Une piste concrète, d’autant que le buteur polonais semble s’éloigner de jour en jour du Bayern Munich…

Une question revient déjà en boucle en vue du prochain mercato estival du PSG : qui viendra assurer la succession de Kylian Mbappé, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 ? L’ancien Monégasque semble toujours autant déterminé à rejoindre le Real Madrid qui avait déjà tenté de le recruter cet été, et un départ libre se profile pour Mbappé. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le 25 août dernier, le Qatar a deux profils en tête pour le remplacer l’été prochain : Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich). Le premier affole déjà le marché, puisque le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City sont également annoncés sur ses traces, ce qui pourrait donc inciter le PSG à se concentrer sur l’option Lewandowski en 2022 pour remplacer Kylian Mbappé.

Lewandowski vers un divorce avec le Bayern ?

Engagé jusqu’en juin 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski (33 ans) pourrait mettre un terme à son aventure bavaroise dans les mois à venir. En effet, à en croire les révélations de Sport Bild dans ses colonnes du jour, le buteur polonais serait de plus en plus agacé par sa situation personnelle en Bavière, ne se sentant plus forcément soutenu par ses dirigeants et étant assez agacé par les nombreuses spéculations sur une possible arrivée d’Erling Haaland l’été prochain. De plus, Lewandowski souhaiterait une prolongation jusqu’en juin 2025 pour envisager de fixer son avenir avec le Bayern Munich, ce qui n’est pas forcément du goût de sa direction qui miserait plutôt sur un bail court d’une année supplémentaire. Le PSG pourrait donc avoir une belle ouverture dans ce dossier l’été prochain et profiter des désaccords entre le clan Lewandowski et le Bayern pour tenter de le recruter et ainsi s’assurer la présence d’un profil XXL pour tirer un trait sur Kylian Mbappé.

« Je n’ai rien en tête »