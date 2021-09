Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Robert Lewandowski jette un énorme froid sur son avenir !

Pourtant annoncé sur le départ au PSG ou dans un autre club européen n’évoluant pas en Bundesliga depuis un moment, Robert Lewandowski a calmé le jeu quant aux rumeurs sur son avenir.

Comme le10sport.com vous l’a fait savoir en août dernier et dans le cadre d’un transfert immédiat de Kylian Mbappé avant la clôture du marché des transferts au Real Madrid, Robert Lewandowski était une option prise en considération par les décideurs du PSG. Et bien que le mercato ait fermé ses portes, que Mbappé soit resté et qu’Erling Braut Haaland soit à présent l’option préférentielle du PSG, le nom de Lewandowski demeure lié au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, il a été question d’une envie d’ailleurs de la part du buteur du Bayern Munich ces derniers temps alors que son contrat expire en juin 2023 et qu’il évolue en Bundesliga depuis 2010. Néanmoins, Lewandowski a jeté un froid sur un transfert au PSG ou ailleurs…

« Quitter la Bundesliga ? C’est une question que j'entends depuis des années, mais je n'ai rien en tête »