Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI a pris une grande décision !

Publié le 22 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré le vif intérêt que lui aurait porté Chelsea ces derniers mois, Marquinhos envisage plus que jamais son avenir au PSG et ne se projette pas sur un départ.

« Finir ma carrière au PSG ? Oui c’est possible, j’en ai envie (…) Tout dépend de l’envie du club, mon envie, l’ambition du club, si je suis bien ou non, il y a beaucoup d’éléments sur ce qui peut se passer », avait indiqué Marquinhos (27 ans) en avril dernier sur son avenir, n’excluant donc pas de terminer sa carrière au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2024 dans la capitale, le défenseur central brésilien fait partie des cadres indéboulonnables du projet QSI et s’y est même imposé en capitaine depuis le départ de Thiago Silva. Et cette tendance n’a pas changé pour Marquinhos…

Marquinhos veut rester au PSG

Comme l’a révélé RMC Sport mardi, Thomas Tuchel aurait tenté de jouer un mauvais tour au PSG ces derniers mois en souhaitant recruter Marquinhos du côté de Chelsea. Mais l’international brésilien serait toujours très heureux à Paris, d’autant que ses dirigeants ont bouclé un recrutement estival XXL, et il n’envisagerait donc en aucun cas d’aller voir ailleurs. Voilà qui peut rassurer les dirigeants et les supporters du PSG.