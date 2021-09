Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti se lâche sur son grand retour !

Publié le 22 septembre 2021 à 1h00 par A.D.

Evincé à la fin de la saison 2014-2015, Carlo Ancelotti a fait son retour au Real Madrid cet été. Et comme il l'a expliqué lui-même, le coach italien n'a aucune rancoeur concernant son précédent passage à la Maison-Blanche.

Après avoir passé seulement quelques mois au PSG, Carlo Ancelotti s'est envolé vers Madrid pour coacher le Real à l'été 2013. Mais après deux saisons, le technicien italien a été remercié par les hautes sphères du club espagnol. Six ans plus tard, Carlo Ancelotti a été rappelé à la rescousse pour redresser la barre du navire merengue. Et à en croire le technicien italien, il n'a aucune rancune envers la direction du Real Madrid aujourd'hui.

Carlo Ancelotti fait table rase de son passé madrilène