Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’annonce grandiose dans ce dossier à 120M€ !

Publié le 2 octobre 2021 à 23h15 par A.C.

Leonardo est à l’affût de la moindre occasion afin de continuer à renforcer le Paris Saint-Germain au cours des prochains mois.

Si nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Qatar souhaite tout miser sur Erling Haaland, cela n’empêche pas Leonardo de s’intéresser à d’autres dossiers. Ainsi, La Gazzetta dello Sport a récemment révélé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain en pincerait pour Victor Osimhen, qui réalise un excellent début de saison avec le Napoli. Sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien attaquant du LOSC totalise sept buts en autant de matchs toutes compétitions confondues et pourrait couter très cher au PSG. En Italie, on assure en effet que le Napoli pourrait commencer à discuter seulement avec des offres dépassant les 120M€.

Osimhen sera sous le feu des projecteurs !