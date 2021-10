Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable duel à 120M€ pour Haaland !

Publié le 2 octobre 2021 à 22h15 par A.C.

Actuellement au Borussia Dortmund, Erling Haaland fait saliver les plus grands clubs au monde, dont le Paris Saint-Germain.

Quoi de mieux qu’un prodige pour en remplacer un autre ? Alors que Kylian Mbappé se rapproche dangereusement d’un départ à la fin de son contrat, au sein du Paris Saint-Germain on commence à envisager l’avenir sans lui. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que la priorité du Qatar pour remplacer Mbappé est Erling Haaland, qui impressionne tout le monde avec ses prestations sous les couleurs du Borussia Dortmund. Le PSG n’est toutefois pas le seul à avoir remarqué cela, puisque le Real Madrid et les cadors de Premier League semblent prêts à faire des folies pour Haaland.

Dortmund a refusé deux offres de 120M€ pour Haaland