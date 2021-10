Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’engage dans une bataille colossale pour Tchouaméni !

Publié le 15 octobre 2021 à 13h15 par B.C.

Impressionnant avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni serait suivi par le PSG, mais Leonardo n’est pas le seul à s’intéresser au nouvel international français.

Aurélien Tchouaméni ne cesse d’impressionner. Après s’être illustré sous le maillot de l’AS Monaco, le milieu de 21 ans a brillé avec les Bleus lors du Final 4 de la Ligue des Nations, une éclosion qui n’est pas passée inaperçue. Le Real Madrid et la Juventus ont notamment coché le nom de Tchouaméni si l’on en croit les dernières informations de la presse étrangère, et il en serait de même pour le PSG d’après ESPN . Leonardo suivrait en effet attentivement les prestations du Français à Monaco, mais la concurrence s’annonce énorme.

Real, Chelsea, Manchester… Il y a du monde pour Tchouaméni