Mercato - PSG : Josep Maria Bartomeu lâche ses vérités sur le dossier Neymar !

Publié le 15 octobre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est le président qui a vu Neymar s’en aller au PSG à l’été 2017, Josep Maria Bartomeu est revenu sur le départ de l’international brésilien et le travail délicat pour sa succession.

Le Paris Saint-Germain n’en était pas à son coup d’essai cet été lorsqu’il s’est attaché les services de Leo Messi dans le cadre d’un transfert libre après que le FC Barcelone n’ait pas été en mesure de prolonger son contrat en raison de ses soucis financiers. Et pour cause, il y a quatre ans, le club de la capitale avait frappé un énorme coup sur le marché des transferts en déboursant les 222 M€ de la clause libératoire de Neymar. Un tel montant parait impossible à atteindre pour un club à l’époque, mais le PSG l’a bel et bien fait, faisant ainsi du Brésilien désormais âgé de 29 ans le joueur le plus cher de l’histoire, aucun autre n’ayant pour l’instant fait l’objet d’un transfert aussi élevé pour l’instant.

« Son départ a modifié l’équilibre »