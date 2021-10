Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette mise au point de Josep Maria Bartomeu sur Griezmann !

Publié le 15 octobre 2021 à 9h00 par H.G. mis à jour le 15 octobre 2021 à 9h01

Alors que beaucoup ont affirmé que le FC Barcelone a recruté Antoine Griezmann sans réellement travailler le dossier, Josep Maria Bartomeu s’est défendu de ces accusations ce vendredi.

Recruté à l’Atlético de Madrid contre 120 M€ à l’été 2019, Antoine Griezmann n’a jamais eu le rendement escompté au FC Barcelone. Ainsi, deux ans plus tard, l’international français a effectué son retour chez les Colchoneros tant il était incapable de s’imposer. Bref, l’ancien joueur de la Real Sociedad s’est avéré être un flop, et cela a conduit de nombreux observateurs à s’interroger sur la pertinence de son recrutement. Certains ont même affirmé qu’Antoine Griezmann a été recruté en raison de son nom, sans la moindre réflexion sportive. Cependant, Josep Maria Bartomeu a tenu à se défendre de ces accusations.

« C’est un recrutement sur lequel nous avons travaillé pendant un moment »