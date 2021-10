Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour la succession de Mbappé !

Publié le 15 octobre 2021 à 7h45 par A.D.

Pour assurer la potentielle succession de Kylian Mbappé, le PSG penserait à recruter Dusan Vlahovic. Et à en croire le directeur sportif de Sienne, Giorgio Perinetti, l'attaquant de la Fiorentina aurait plus de chances de rejoindre un nouveau championnat que de rester en Serie A italienne.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG se prépare déjà à la possibilité de perdre Kylian Mbappé. Et en cas de départ de son numéro 7 en 2022, Leonardo a déjà identifié plusieurs cibles pour le remplacer, et notamment Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Par ailleurs, le directeur sportif du PSG penserait également à recruter Dusan Vlahovic - sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec la Fiorentina - pour oublier Kylian Mbappé. Et d'après Giorgio Perinetti, le club parisien serait en bonne posture sur ce dossier.

«Je vois plus de solutions étrangères que de solutions italiennes»