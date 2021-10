Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino y croit toujours pour Mbappé !

Publié le 15 octobre 2021 à 5h15 par A.M.

Invité à commenter la situation de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino assure que le PSG fera tout son possible pour prolonger l'international français.

A l'issue d'un été mouvementé, Kylian Mbappé a reconnu qu'il avait réclamé son départ afin de rejoindre le Real Madrid. Cependant, le PSG s'est fermement opposé au départ de son attaquant, en repoussant toutes les offres du club merengue. Mais alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, son avenir reste incertain. Mais Mauricio Pochettino assure que le PSG fera tout son possible pour le prolonger.

«Le club va essayer de le convaincre et de le séduire pour qu'il soit présent»