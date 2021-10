Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino calme tout le monde pour Neymar !

Publié le 15 octobre 2021 à 4h30 par A.M.

Quelques jours après sa sortie fracassante sur la suite de sa carrière, Neymar reçoit le soutien de son entraîneur au PSG, Mauricio Pochettino.

Dans une interview accordée à DAZN , Neymar avait jeté un gros froid sur son avenir en sélection brésilienne : « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire. J’espère y arriver ». Des propos qui ont inquiété du côté du PSG. Mais Mauricio Pochettino monte au créneau.

«Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il veut être à Paris»