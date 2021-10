Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino lâche ses vérités sur l’avenir de Neymar !

Publié le 14 octobre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que Neymar a confié son blues du football international dans un entretien accordé à DAZN, son entraineur Mauricio Pochettino ne se montre pas du tout préoccupé par sa situation.

« Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai encore la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022 », a confié Neymar à DAZN dans un entretien dévoilé cette semaine. Ce faisant, le numéro 10 du PSG a jeté un énorme froid sur son avenir en sélection, lui qui supporte une énorme pression sur ses épaules depuis son plus jeune âge sur ses terres natales. Cependant, certains observateurs n’ont pas pu s’empêcher de faire un lien avec sa situation au PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2025. Mais de son côté, Mauricio Pochettino affirme ne pas être inquiet pour Neymar et n’a pas manqué de le soutenir.

« Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il veut être à Paris »