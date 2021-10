Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un ultimatum est fixé à Puel !

Publié le 15 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Bien qu'il ait été conforté à son poste, la situation de Claude Puel reste fragile et l'ASSE lui aurait d'ailleurs fixé un objectif très clair.

Lanterne rouge de Ligue 1 avec toujours aucune victoire à son actif, l'AS Saint-Etienne connaît un début de saison très compliqué. D'ailleurs, après la lourde défaite contre l'OGC Nice (0-3) et avant le derby contre l'OL, Claude Puel était sur un siège éjectable. Cependant, la prestation de l'ASSE contre les Lyonnais et le nul arraché grâce à un penalty de Wahbi Khazri dans les dernières secondes ont offert un sursis au technicien français, conforté dans ses fonctions avant la trêve internationale.

Quatre matches pour convaincre ?