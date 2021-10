Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Agüero livre les coulisses de son transfert au Barça !

Publié le 14 octobre 2021 à 10h00 par G.d.S.S.

Arrivé libre au FC Barcelone cet été, Sergio Agüero n’a pas hésité une seule seconde à rallier le club catalan, où il espérait au départ pouvoir évoluer avec Lionel Messi. Le buteur argentin se prononce à ce sujet.

En juin dernier, Sergio Agüero (33 ans) est arrivé au terme de son contrat avec Manchester City, et le FC Barcelone a finalement décidé de le recruter libre. Une aubaine pour le club catalan qui, avec ses moyens limités, a donc pu récupérer gratuitement un buteur de renom avec l’ancien joueur des Citizens . Interrogé dans les colonnes d’ El Pais ce jeudi, Agüero se livre sur les coulisses de son arrivée au Barça et affiche un regret avec Lionel Messi.

« Je ne regrette pas mon arrivée au Barça »