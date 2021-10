Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’Atlético se frotte les mains pour le retour de Griezmann !

Publié le 12 octobre 2021 à 14h00 par T.M.

Cet été, Antoine Griezmann a quitté le FC Barcelone pour l’Atlético de Madrid, où on est très heureux du retour de l’international français.

Au terme d’un incroyable feuilleton, Antoine Griezmann a fini par retrouver l’Atlético de Madrid. Alors qu’on pensait que le Français ne quitterait pas le FC Barcelone suite au départ de Lionel Messi, les problèmes financiers du club catalan en ont décidé autrement. Avec ce départ de Griezmann, le Barça peut respirer un peu mieux tandis que le champion du monde va tenter de retrouver le sourire avec les Colchoneros, avec qui il a explosé.

« Un joueur que tout le monde veut avoir dans son équipe »