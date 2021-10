Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu vole au secours de Griezmann !

Publié le 15 octobre 2021 à 11h00 par H.G.

Alors que la pertinence du transfert d’Antoine Griezmann au FC Barcelone a fréquemment été remise en question, Josep Maria Bartomeu a tenu à défendre son choix de miser sur lui.

Le transfert d’Antoine Griezmann de l’Atlético de Madrid au FC Barcelone à l’été 2019 fait beaucoup parler. En effet, de nombreux observateurs estiment que ce transfert a été réalisé à la va-vite par le club catalan et sans la moindre réflexion ou planification sportive. Cependant, à l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , Josep Maria Bartomeu a tenu à se défendre de ces accusations. « La planification a toujours existé, surtout avec Antoine Griezmann. C’est un recrutement sur lequel nous avons travaillé pendant un moment. Et pour l’argent, nous devions payer la clause. (…) Si on a payé, c’est que l’argent était là », lâche-t-il dans colonnes du média espagnol ce vendredi.

« C'est un joueur de classe mondiale »