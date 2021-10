Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de Payet sur son prochain challenge !

Publié le 15 octobre 2021 à 10h30 par La rédaction

Alors qu’il se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière, Dimitri Payet annonce qu’il a déjà tout prévu pour débuter une reconversion à l’OM une fois qu’il aura raccroché les crampons.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Dimitri Payet (34 ans) occupe encore un rôle majeur au sein du projet McCourt et dans le onze de Jorge Sampaoli, mais se rapproche tout de même peu à peu de la retraite. De quoi sera alors fait l’avenir de Payet, qui semble très attaché à l’OM ? L’international français semble avoir déjà tout prévu avec sa direction pour une reconversion comme il le confie dans les colonnes de L’Equipe .

« J’ai envie de donner autrement pour ce club »