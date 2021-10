Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations de Bartomeu sur le départ avorté de Messi !

Publié le 15 octobre 2021 à 9h30 par H.G.

Alors que Leo Messi souhaitait déjà quitter le FC Barcelone à l’été 2020, Josep Maria Bartomeu est revenu sur les raisons qui l’ont conduit à tout tenter pour le retenir à l’époque.

Il y a un paradoxe Leo Messi. En effet, au moment où il voulait absolument rester au FC Barcelone cet été en y prolongeant son contrat, l’international argentin a du se résoudre à partir en prenant la direction du PSG dans la mesure où le Barça n’était tout simplement pas en mesure de renouveler son contrat en raison de ses soucis financiers. Cependant, un an plus tôt, Leo Messi souhaitait bel et bien quitter la Catalogne, lassé de la situation sportive du club et de la gestion de la direction en place à l’époque, mais il avait alors été retenu par son présent Josep Maria Bartomeu. Ainsi, l'Argentin est resté quand il voulait partir, et il est parti quand il voulait rester. Et à l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo ce vendredi, l’ancien président du FC Barcelone est revenu sur les raisons l’ayant conduit à retenir Leo Messi à l’été 2020, époque où Manchester City apparaissait davantage comme le favori pour l’accueillir.

« Nous en avons parlé et j'ai dit non »