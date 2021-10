Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli reçoit un appel du pied !

Publié le 15 octobre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Pur produit du centre de formation de l’OM et ancien protégé de Jorge Sampaoli au FC Séville, Samir Nasri n’exclut pas de venir travailler un jour aux côtés du technicien argentin !

Passé par le FC Séville durant la saison 2016-2017, Samir Nasri y avait côtoyé un certain Jorge Sampaoli avec qui le courant était particulièrement bien passé. Depuis, l’ex-meneur de jeu français a pris sa retraite, et son mentor a quant à lui pris les rênes de l’OM en février dernier, un club que Nasri connait très bien pour y avoir été formé et effectué ses débuts professionnels. Alors, est-il possible de le voir entamer sa reconversion d’entraîneur aux côtés de Sampaoli sur le banc de l’OM dans un avenir proche ?

« Sampaoli a beaucoup compté »