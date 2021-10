Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lâche une petite bombe !

Publié le 15 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Selon certaines sources du Real Madrid contactées par Frédéric Hermel, le club merengue avait une bonne raison de laisser filer Sergio Ramos gratuitement au PSG cet été. Explications.

En plus des arrivées en fanfare de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi ou encore Nuno Mendes, le PSG a réalisé une autre opération colossale sur le papier avec Sergio Ramos. L’emblématique défenseur espagnol avait décidé de ne pas rempiler avec le Real Madrid pour finalement s’engager gratuitement au Parc des Princes, mais bémol : marqué par des pépins physiques, Ramos n’a toujours pas disputé le moindre match au PSG. Et ce constat n’a rien d’anodin si l’on en croit des témoignages provenant du Real Madrid, rapportés par le journaliste Frédéric Hermel sur RMC Sport .

Ramos laissé libre volontairement par le Real ?