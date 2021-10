Foot - Mercato

Mercato : Mbappé, Haaland… Newcastle a ciblé sa première star !

Publié le 15 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Récemment racheté par des fonds provenant d’Arabie Saoudite, Newcastle devient l’un des clubs les plus puissants sur le plan financier. Et sa première piste XXL sur le marché pourrait bien se nommer… Nabil Fékir !

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Betis Séville, Nabil Fékir va-t-il continuer l’aventure encore longtemps en Andalousie, ou bien sera-t-il propice à un nouveau challenge peut-être plus prestigieux ? Récemment interrogé à ce sujet, l’ancien attaquant de l’OL laissait planer un gros doute : « Il me reste cette année et une autre après. Nous verrons, nous parlerons. On ne sait jamais dans le football, je ne pense pas à ça, aujourd'hui je suis au Betis et je suis heureux », indiquait Fékir. Et il n’en fallait pas davantage pour qu’un nouveau riche venu tout droit d’Angleterre ne se penche sur son cas…

Newcastle vise Fékir !