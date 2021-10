Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce troublante de Dimitri Payet sur son avenir !

Publié le 15 octobre 2021 à 8h30 par G.d.S.S. mis à jour le 15 octobre 2021 à 9h54

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Dimitri Payet se voit-il tenir jusqu’au terme de cet engagement, lui qui est âgé de 34 ans ? L’international français ne semble pas catégorique sur la question…

En juin 2020, l’OM officialisait à la surprise générale la prolongation de contrat de Dimitri Payet jusqu’en 2024 avec une baisse significative du salaire de son numéro 10. Un choix fort de la part de l’ancien joueur de l’ASSE et du FC Nantes, qui semble donc bien parti pour terminer sa carrière à l’OM d’autant qu’il dispose déjà une offre de reconversion au sein du club phocéen. Mais Payet, du haut de ses 34 ans, se sent-t-il pour autant de tenir cet engagement jusqu’en juin 2024 ?

« Il faudra que tout soit aligné… »