Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le successeur de Mbappé, Leonardo peut frapper un gros coup !

Publié le 15 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il soit âgé de 33 ans, Robert Lewandowski pourrait continuer de s’illustrer au plus haut niveau pendant encore quelques années selon son entraîneur Julian Nagelsmann. De quoi conforter l’idée du PSG avec le buteur du Bayern Munich l’été prochain ?

Que ce soit en 2020 ou cette année, où il pourrait remporter le premier Ballon d’or de son illustre carrière, Robert Lewandowski a été irrésistible et a affiché des statistiques impressionnantes empilant les buts en Bundesliga ou en Ligue des champions. Comme le10sport.com vous le confiait le 25 août dernier, l’attaquant du Bayern Munich, où il est sous contrat jusqu’en juin 2023, est bel et bien une option pour la succession de Kylian Mbappé au PSG. Et au sein du clan Lewandowski, le Paris Saint-Germain serait aussi une possibilité prise en considération pour la simple et bonne raison que son agent Pini Zahavi pourrait décider de le placer au PSG l’été prochain dans le cadre d’un départ de Mbappé. Et Lewandowski ne serait pas un risque pour le PSG selon son entraîneur.

« Je suis convaincu qu'il jouera encore quelques années au plus haut niveau »